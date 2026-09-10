Военные США перехватили 96 торговых судов после возобновления блокады Ирана

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили 96 связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в иранский порт или выходили из него, сообщило в четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 10 сентября американские войска перенаправили 96 коммерческих судов для обеспечения полного соблюдения правил. Более 50 судов, оказывающих гуманитарную помощь, получили разрешение на проход", - говорится в сообщении.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. Тогда силы Центрального командования перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя 9 судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.