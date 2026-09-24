Трамп заявил о "чудесной" встрече с Си Цзиньпином

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры в четверг с председателем КНР Си Цзиньпином прошли превосходно.

"У нас была чудесная встреча", - сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналиста, пока президент и председатель КНР направлялись к взлетно-посадочной площадке у Белого дома, чтобы сесть в вертолет.

Ранее китайские государственные СМИ также сообщили, что Си Цзиньпин провел переговоры с Трампом в узком составе в Овальном кабинете, резиденции американского президента.

До этого Трамп заявил, что темами его переговоров с Си Цзиньпином станут безопасность, технологии и искусственный интеллект, и что будущие договоренности определят ход событий в течение десятилетий. В свою очередь председатель КНР отметил, что Китай и США способны через сотрудничество помогать в решении международных проблем.