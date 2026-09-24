Си Цзиньпин призвал обеспечить контроль человека над развитием ИИ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - США и Китай должны работать над тем, чтобы дальнейшее развитие искусственного интеллекта (ИИ) не вредило человечеству и оставалось под контролем, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.

"Разработка ИИ должна приносить пользу (...). Нужно убедиться, что этот процесс останется под контролем человека", - сказал он на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Ранее Трамп заявлял, что не видит смысла принимать дополнительные меры по контролю над развитием ИИ.