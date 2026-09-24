Поиск

Си Цзиньпин призвал обеспечить контроль человека над развитием ИИ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - США и Китай должны работать над тем, чтобы дальнейшее развитие искусственного интеллекта (ИИ) не вредило человечеству и оставалось под контролем, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.

"Разработка ИИ должна приносить пользу (...). Нужно убедиться, что этот процесс останется под контролем человека", - сказал он на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Ранее Трамп заявлял, что не видит смысла принимать дополнительные меры по контролю над развитием ИИ.

Китай США Си Цзиньпин Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ИИ-агент OpenAI взломал сайт системы госуслуг Австралии

 ИИ-агент OpenAI взломал сайт системы госуслуг Австралии

В СБ Армении не хотят связывать наличие российской базы в Гюмри с угрозой со стороны Турции

В Минске опровергли сообщение о предотвращении белорусским КГБ диверсии в России

Ученые РФ и Норвегии рекомендуют увеличить на 10% квоту на вылов трески в 2027 г.

В Белом доме назвали неточными сообщения о планах запретить экспорт ДТ на 90 дней

Суд постановил временно восстановить доступ в Белый дом ряду СМИ

 Суд постановил временно восстановить доступ в Белый дом ряду СМИ

Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 70,24%

Brent подешевела до $102,3 за баррель после скачка котировок

 Brent подешевела до $102,3 за баррель после скачка котировок

Выборы президента Киргизии назначены на 27 января 2027 года

 Выборы президента Киргизии назначены на 27 января 2027 года

Что случилось этой ночью: четверг, 24 сентября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11917 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов