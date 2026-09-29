Наводнения в Бангкоке затронули 700 тыс. человек

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Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Ливневые дожди и вызванные ими наводнения в Бангкоке затронули 329 тыс. домохозяйств или примерно 700 тыс. человек, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на власти.

Отмечается, что сильнее всего пострадали восточные районы таиландской столицы. В некоторых кварталах вода поднялась выше колена, первые этажи зданий оказались затоплены. Из-за обилия осадков местные жители вынуждены передвигаться по дорогам на лодках.

Стихия повлияла на работу главного аэропорта Бангкока. Сбои в его работе привели к задержке рейсов и заставили прибывающих пассажиров ожидать выдачу багажа дольше обычного.

Непогода затронула и соседние страны. В Мьянме, по сообщениям местных СМИ, не менее десяти человек погибли и еще 20 пропали без вести после наводнений и оползней в южном прибрежном регионе Танинтайи.

В Камбодже, по данным Национального комитета по ликвидации последствий стихийных бедствий, внезапные паводки затронули не менее десяти провинций, повлияли на жизнь почти 45 тыс. семей и вынудили около 4 тыс. человек эвакуироваться.

В субботу во всех 50 районах Бангкока объявили режим бедствия в связи с непрекращающимися проливными дождями и высоким риском наводнений.

Метеорологическое агентство Таиланда отмечает, что обстановка постепенно стабилизируется, однако прогнозирует сильные дожди в центральных, северных и восточных регионах страны. Жителей предупреждают о возможных паводках, разливах рек, селевых потоках и оползнях.