Спецпосланник Трампа предложил смягчить санкции против РФ в обмен на освобождение заключенных

Разработка плана находится на ранней стадии, сообщает журнал The Atlantic

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джон Коул представил ему инициативу, которая бы позволила ослабить некоторые санкции против РФ, сообщает во вторник журнал The Atlantic.

"Несколько месяцев назад посланник Трампа в Восточной Европе ознакомил президента с новой идеей, как выйти из тупика в отношениях США с Россией", - пишет издание.

По его информации, идея заключается в том, чтобы в обмен на ослабление ограничительных мер российская сторона освободила некоторых заключенных. The Atlantic утверждает, что Трамп одобрил такой принцип действий.

Издание уточняет, что эта инициатива находится на ранних этапах. В частности, она должна помочь "реинтегрировать Россию в глобальную экономику" и в перспективе – дать возможность для заключения соглашений с РФ в том, что касается российских нефти, топлива, редкоземельных металлов и других товаров.

Однако, отмечает The Atlantic, этот проект, вероятно, вызовет серьезное недовольство многих союзников Трампа, европейских государств и Украины.

В публикации подчеркивается, что примерно такую же схему Коул ранее начал реализовывать с Белоруссией.