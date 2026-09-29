Brent подорожала до $107,32 за баррель

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются утром во вторник после роста накануне, вызванного сомнениями в скором завершении ближневосточного конфликта.

К 8:14 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,04 (1,94%) до $107,32 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,96 (0,9%), до $105,28 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,65 (1,78%), до $94,25 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,19 (0,2%), до $92,6 за баррель.

На торгах в понедельник нефть дорожала более чем на 3% на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что он не принимает иранский план по деэскалации напряженности.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что иранские переговорщики контактировали с катарскими посредниками и вскоре надеются получить ответ США на выдвинутые предложения, передает "Аль-Джазира". Министр сообщил журналистам, что Тегеран провел непрямые переговоры с США через катарских посредников в Нью-Йорке.

Трамп также подтвердил журналистам, что американская сторона в понедельник провела переговоры через посредников с иранцами.

Экспортные поставки нефти из ключевых нефтедобывающих стран в сентябре восстановились до 12,8 млн баррелей в сутки, максимума с начала военных действий в регионе в феврале, по данным Kpler.

"Становится все более очевидным, что объемы экспорта нефти из стран Персидского залива растут, но по большей части этот рост происходит за счет обходных путей, таких как перевалка с судна на судно, - отметил аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - Эти методы менее эффективны и более затратны, чем обычные операции, поэтому цены на нефть остаются повышенными".