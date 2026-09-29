Германия выдвинула ультиматум по долгосрочному бюджету ЕС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Берлин и пять других столиц Евросоюза требуют от Брюсселя сократить планируемые расходы по бюджету ЕС на 2028-2034 годы на "сотни миллиардов" евро, сообщает во вторник Financial Times (FT).

"Бюджет ЕС нуждается в коренном реформировании. Мы должны сделать выбор", - цитирует издание письмо, подписанное лидерами Германии, Австрии, Дании, Нидерландов, Финляндии и Швеции.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и его коллеги из пяти "экономных стран" пригрозили не дать согласия на следующий семилетний бюджет союза, если не будет обеспечено сокращение расходов на "сотни миллиардов" евро.

Этот ультиматум, пишет FT, подчеркивает разногласия по поводу новых приоритетов расходов ЕС, включая оборону и меры по поддержке испытывающих трудности отраслей промышленности в условиях конкуренции с Китаем и США, при необходимости продолжать поддержку фермеров и менее развитых регионов, традиционно получающих основную часть бюджетных средств.

"Если бюджет не будет сокращен на сотни миллиардов, соглашение в этом году не состоится", - приводит издание слова дипломата одной из стран, подписавших письмо.

Шесть лидеров хотят перенаправить ресурсы на нужды обороны и поддержку инновационных компаний, чтобы адекватно реагировать на растущие экономические вызовы и угрозы безопасности, одновременно сокращая финансирование фермеров и менее развитых регионов, на которые традиционно приходится около двух третей бюджета ЕС.

Для утверждения бюджета на 2028-2034 годы требуется единогласное решение всех 27 государств-членов. Угроза шести стран не дать своего согласия противоречит обязательству, принятому лидерами ЕС на саммите в июне, - достичь договоренности до конца текущего года, пока выборы во Франции, Италии, Испании и Польше не осложнили переговорный процесс, отмечает FT.

Бюджет в значительной степени формируется за счет взносов государств-членов, причем на долю шести подписавших письмо стран приходится около 40% финансирования ЕС. Они настаивают на существенном сокращении предложенной Европейской комиссией общей суммы в 2 трлн евро, стремясь ограничить расходы на национальном уровне.

Ирландии, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС, поручено к середине октября подготовить компромиссное предложение, учитывающее требования крупнейших стран-доноров бюджета ЕС и позицию большинства государств союза, настаивающих на сохранении субсидий для сельского хозяйства и финансирования регионального развития.