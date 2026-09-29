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Fox News сообщил о планах Хегсета сократить на 20% число генералов в вооруженных силах США

Fox News сообщил о планах Хегсета сократить на 20% число генералов в вооруженных силах США
Министр обороны США Пит Хегсет
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет в среду в своем послании о состоянии американских вооруженных сил объявит о сокращении на 20% численности генералов и адмиралов в рамках масштабных кадровых перестановок в военном ведомстве США, сообщает телеканал Fox News.

Согласно служебным запискам, с которыми ознакомился телеканал, Хегсет ранее в сентябре утвердил планы сокращения численности генералитета в армии, флоте, военно-воздушных силах и резерв.

Ожидается, что в своем послании в среду на базе Квантико, штат Вирджиния, Хегсет изложит приоритеты вооруженных сил на предстоящий год, и среди изменений, которые он представит, будет сокращение числа командных должностей.

Новая цель вдвое превышает общее сокращение на 10% числа генералов и адмиралов, которое Хегсет распорядился провести в прошлом году в рамках усилий по оптимизации высшего командного звена. Ранее в этом распоряжении отдельно предусматривалось сокращение на 20% числа четырехзвездных генералов на действительной службе и на 20% числа генералов Национальной гвардии.

Хегсет назвал эти усилия "меньше генералов, больше солдат", утверждая, что сокращение числа высокопоставленных штабных должностей позволит перенаправить ресурсы и полномочия в интересах войск, находящихся ближе к месту боевых действий.

Новые сокращения касаются должностей, предназначенных для генералов и адмиралов, а не повсеместного сокращения на 20% числа офицеров, в настоящее время занимающих эти должности, сообщил источник в министерстве обороны. По крайней мере, некоторые должности будут понижены в звании, а не упразднены полностью, отметил он.

Пентагон Пит Хегсет США
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