Эксперты спрогнозировали, что Hyundai обгонит Ford по объему продаж в III квартале в США

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Южнокорейский автопроизводитель Hyundai впервые в истории превзойдет Ford Motor по квартальному объему продаж новых автомобилей в США, прогнозируют аналитики Cox Automotive.

По их оценке, в июле-сентябре 2026 года Hyundai нарастит реализацию на 6,5% относительно аналогичного периода прошлого года - до 511,421 тыс. машин, тогда как продажи Ford снизятся на 7,1% и составят 504,172 тыс.

Это позволит южнокорейской компании выйти на третью строчку в рейтинге продаж в США после американской General Motors Co. и японской Toyota Motor.

Представители Ford отметили, что с начала текущего года по август компания по-прежнему опережает Hyundai по объему продаж, сообщает CNBC.

Эксперты Cox отмечают, что продажи Ford и GM отстают от азиатских конкурентов из-за нехватки гибридных автомобилей - сегмента, который активно растет в США на фоне высоких цен на топливо. В результате лидер сегмента гибридов Toyota сокращает разрыв в общем объеме продажах с GM.

"Если у вас нет автомобилей, способных удовлетворить запросы потребителей, эту нишу, скорее всего, займут другие производители", - заявила ведущий аналитик Cox Эрин Китинг.

GM предлагает гибридную версию только для модели Corvette, в линейке гибридов Ford представлены пикапы Maverick и F-150.

Ожидается, что по итогам третьего квартала GM сообщит о снижении продаж на 5,2% (до 671,706 тыс. автомобилей), в то время как для Toyota прогнозируется рост на 2,2% (до 642,707 тыс.). С начала текущего года Toyota отстает от GM менее чем на 121,1 тыс. автомобилей.

"В этом году автомобильный рынок демонстрирует высокую устойчивость, - заявил главный экономист Cox Джереми Робб. - Продажи как новых, так и подержанных автомобилей сократились по сравнению с прошлым годом, но это снижение не столь значительно".

В Cox повысили примерно на 2% прогноз общих продаж автомобилей в США в 2026 году – до 16,1 млн единиц.