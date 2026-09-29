США ввели санкции против 10 человек и компаний за помощь Ирану с закупками вооружения

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Американские власти внесли 10 физлиц и компаний в санкционные списки за оказание помощи в закупках вооружения для иранских военных, сообщили во вторник в минфине США.

"Минфин США ввел санкции против 10 физических и юридических лиц, которые осуществляли закупки вооружений и компонентов для них для министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана", - говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению, под ограничения подпали, в частности, юрлица из Пакистана и Саудовской Аравии.

Иран на протяжении многих лет находится под экономическими санкциями США. В августе этого года Вашингтон начал операцию "Экономический изгой". В Вашингтоне заявляли, что ее цель - еще больше изолировать Тегеран в финансовом плане и, тем самым, заставить его отступить в конфликте, который продолжается уже шестой месяц.