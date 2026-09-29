В ЕС не видят непосредственных рисков для энергоснабжения Европы зимой

Нестабильная геополитическая обстановка сказывается на ценах, отмечают в ЕК

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дан Йоргенсен не видит серьезных оснований беспокоиться об энергоснабжении стран Евросоюза предстоящей зимой.

"Что касается готовности к зиме, мы не видим непосредственных рисков для энергоснабжения Европы. Мы проделали и продолжаем проделывать большую работу для обеспечения этой готовности, тесно сотрудничая с государствами-членами и представителями отрасли", - сказал Йоргенсен во вторник на пресс-конференции в Дублине, где проходило неформальное заседание Совета ЕС по энергетике. Его выступление транслировала телеслужба ЕК.

"И все же, когда множество европейских граждан с трудом оплачивают счета, а люди, ежедневно отправляющиеся на работу, вынуждены платить столь высокие цены на автозаправках, становится совершенно очевидно: ситуация далека от идеальной", - признал еврокомиссар.

Наблюдается "незначительный прогресс в ситуации вокруг Ормузского пролива", но при этом глобальная геополитическая обстановка остается крайне нестабильной, и, как следствие, цены сохраняют высокую волатильность, отметил Йоргенсен.

С начала войны США и Ирана ЕС уже переплатил более 100 млрд евро за импорт ископаемого топлива, не получив при этом ни одной дополнительной единицы энергии, сообщил он. Это "служит ярким примером того, насколько опасно и дорого зависеть от импортного ископаемого топлива".

"Именно поэтому нам необходимо действовать. Действовать сообща как единый союз, ведь такой уровень кризиса не должен стать новой нормой. Решение проблемы высоких цен на энергоносители является первоочередной задачей для государств-членов, для меня лично и для всей Европейской комиссии. Мы полны решимости подходить к решению этой ситуации открыто, прагматично и гибко", - заверил член ЕК по энергетике.