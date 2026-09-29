Азербайджан опроверг предположения об использовании его территории против Ирана

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи в Тегеране опроверг предположения об использовании азербайджанской территории против Ирана, сообщает иранское агентство IRIB.

Мустафаев назвал Иран дружественной и братской страной для Азербайджана.

Он также призвал Исламскую Республику внести свой вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Резаи со своей стороны, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что нападение США и Израиля на Иран противоречило нормам международного права. При этом он подчеркнул, что "Иран оказал достойное сопротивление в этой войне".

Резаи добавил, что "Трамп застрял в трясине, где он не может ни вести переговоры, ни воевать".

По его словам, Иран готов содействовать мирному процессу на Южном Кавказе.

"В ходе встречи стороны уделили особое внимание экономическим проектам, согласованным двумя странами, включая создание Аразского коридор, сотрудничеству в области водных ресурсов и энергетике, обеспечению безопасности границ и борьбе с контрабандой товаров и наркотиков", - подчеркивается в сообщении.