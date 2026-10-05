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Российские корабли покинули порт Джакарты и вышли в Яванское море

По выходу из порта военные отработали совместное маневрирование с кораблем ВМС Индонезии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили программу делового захода в порту Джакарты Республики Индонезия и вышли в Яванское море, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"Отряд кораблей ТОФ в составе фрегата "Маршал Шапошников", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и танкера "Печенга", завершил программу делового захода в порт города Джакарта Республики Индонезия. Отряд вышел в Яванское море в рамках отработки плановых задач дальнего похода", - говорится в сообщении.

Во флоте сообщили, что после выхода из порта российские военные провели тренировки по организации связи и совместному маневрированию с индонезийским кораблем. "Главной задачей тренировок являлось повышение уровня взаимодействия и совместимости при выполнении задач в море", - сказали в пресс-службе ТОФ.

Кроме того, во время стоянки в Джакарте российские военные провели протокольные мероприятия и конференции по обмену опытом с военнослужащими военно-морских сил Индонезии, сообщили во флоте.

Ранее сообщалось, что 10 сентября отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Индонезия Джакарта Яванское море
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