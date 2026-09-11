Отряд российских кораблей отправился в дальний поход в АТР

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Печенга" вышли из Владивостока в дальний поход для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщила в пятницу пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Корабли приняли на борт палубные вертолеты Ка-27, сформировали походный строй и взяли курс на Сангарский пролив", - говорится в сообщении.

"В рамках предстоящих мероприятий отряд кораблей ТОФ проведет в АТР ряд военно-морских учений и совершит деловые заходы в порты дружественных стран", - сообщили в пресс-службе флота.

По её информации, на выходе из главной базы ТОФ экипажи кораблей провели учения по отражению атак средств воздушного нападения и безэкипажных катеров условного противника.

Сангарский пролив - пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, соединяет Японское море с Тихим океаном.