Минюст США не будет возобновлять расследование в отношении экс-председателя ФРС Пауэлла

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США не будет возобновлять уголовное расследование в отношении бывшего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в связи с перерасходом средств на проект реконструкции штаб-квартиры ФРС, заявил Bloomberg генеральный прокурор США Тодд Бланш.

Отчет Управления генерального инспектора (OIG, внутренний контролирующий орган Федрезерва), опубликованный на прошлой неделе, показал, что руководство ФРС допустило ряд ошибок в ходе реализации проекта.

"Допускать ошибки и не контролировать тех, кто реализует проекты стоимостью миллиарды долларов, - не обязательно преступление", - сказал Бланш.

В отчете OIG было отмечено, что в ходе проверки "ни на одном этапе не было обнаружено достаточных оснований полагать, что имело место нарушение федерального уголовного законодательства", требующее передачи материалов генеральному прокурору.

Бланш заявил, что удовлетворен отчетом, но, по его мнению, Пауэлл не обеспечил должного контроля за проектом реконструкции, расходы на который превысили бюджет на несколько сотен миллионов долларов. Генпрокурор не исключил возможности принятия дальнейших мер в случае выявления новых свидетельств нарушений.

Минюст США прекратил расследование в отношении Пауэлла, связанное с проектом реконструкции здания ФРС, в апреле. Общая стоимость проекта составила порядка $2,5 млрд.

Пауэлл возглавлял ФРС с февраля 2018 по май 2026 года. Его мандат как члена совета управляющих действует до января 2028 года. После публикации отчета OIG президент США Дональд Трамп потребовал ухода Джерома Пауэлла из совета управляющих.