"Росатом" сообщил МАГАТЭ о необходимости проведения работ на Запорожской ТЭС

Как заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев, также "Росатом" проинформировал МАГАТЭ о необходимости установления временного режима тишины, параметры временного перемирия согласовываются

Глава "Росатома" Алексей Лихачев Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что Запорожская ТЭС перешла на работу аварийных дизель-генераторов в результате повреждения трансформатора после систематических атак ВСУ.

"Все последние две недели ВСУ систематически обстреливают территорию Запорожской теплоэлектростанции - второго энергетического объекта на территории Энергодара. От работоспособности устройств, расположенных на территории Запорожской ТЭС, напрямую зависит безопасность атомной станции", - сказал Лихачев журналистам в понедельник.

Речь идет об электротехническом оборудовании, расположенном на территории ЗаТЭС и перенаправляющем электроэнергию от высоковольтных линий "Ферросплавная" на Запорожскую АЭС, пояснил он.

По его словам, две недели назад из-за постоянных обстрелов ВСУ был поврежден трансформатор, от которого это оборудование было запитано.

"И вот уже две недели работоспособность этих критически важных систем обеспечивается за счет работы аварийных дизель-генераторов", - сказал глава "Росатома".

"30 сентября мы проинформировали МАГАТЭ о необходимости проведения ремонтных работ и установлении временного режима тишины. Параметры временного перемирия сейчас согласовываются", - подчеркнул Лихачев.