На Запорожской АЭС был атакован лабораторный корпус

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В ночь на 5 октября был атакован лабораторный корпус Запорожской АЭС, расположенный рядом с четвертым и пятым энергоблоками, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"На самой Запорожской станции ночью было не спокойно. Были сразу атакованы два объекта: лабораторный корпус, расположенный в 200-х метрах от 4 и 5 энергоблоков, и здание по переработке радиоактивных отходов. В обоих случаях повреждена кровля, угрозы ядерной безопасности нет", - сказал он.

Представители ЗАЭС сообщили, что удары по таким объектам потенциально опасны.

"Близость лабораторно-бытового корпуса к энергоблокам создает риск повреждения расположенной рядом инфраструктуры и угрозу для персонала. Атаки на здание переработки радиоактивных отходов могут повредить оборудование и нарушить безопасное обращение с радиоактивными материалами", - пояснили на станции.

Там подчеркнули, что ситуация находится под контролем персонала, ведется контроль параметров безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке и в санитарно-защитной зоне находится в норме.