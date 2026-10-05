В Иордании задержан подозреваемый в краже данных сотрудников ФБР

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Иордании задержали предполагаемого участника группировки Shiny Hunters, которая взяла ответственность за кражу персональных данных сотрудников ФБР, сообщают CBS News со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, его зовут Сайф ад-Дин Хадер, он сотрудничает со следствием.

В ФБР не стали комментировать сообщения о задержании, однако заявили, что бюро продолжает расследовать инцидент с Shiny Hunters и сотрудничает с партнерами для поиска виновных.

В сентябре Shiny Hunters заявила о краже конфиденциальных персональных данных тысяч нынешних и бывших сотрудников ФБР.

Хакеры взломали онлайн-портал, на котором размещалась информация о кандидатах на работу в ФБР. В украденных данных были номера социального страхования, контактная информация для экстренных случаев и личные адреса.

По данным источников CNN, были похищены сведения о сотрудниках ФБР, работающих в секретных подразделениях, занимающихся Китаем и Россией, а также другими темами.