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Данные свыше 3 млн сотрудников Пентагона были украдены хакерами

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Конфиденциальная информация о свыше 3 млн сотрудников стала доступна хакерам в результате взлома обширной базы данных Пентагона о персонале, сообщает ABC News.

По словам собеседника телеканала в военном ведомстве, утечка затронула 2,76 млн ныне живущих людей и еще 294 тыс. человек, которых уже нет в живых.

Среди данных, ставших известными хакерам, номера социального страхования и сведения о занимаемых должностях.

"В период с октября 2025 года по июль 2026 года в информационной системе Центра управления кадровыми ресурсами министерства обороны (Defense Manpower Data Center, DMDC) произошел несанкционированный доступ к персональным данным со стороны небольшого числа неавторизованных пользователей. После обнаружения уязвимости DMDC немедленно устранил ее", - сообщил представитель ведомства.

Отмечается, что в распоряжении ведомства находится более 60 млн личных дел сотрудников.

При этом пока нет никаких доказательств того, что какие-либо из раскрытых данных были использованы не по назначению.

На прошлой неделе группа хакеров Shiny Hunters заявила о краже конфиденциальных персональных данных тысяч нынешних и бывших сотрудников ФБР.

Хакеры взломали онлайн-портал, на котором размещалась информация о кандидатах на работу в ФБР. В украденных данных были номера социального страхования, контактная информация для экстренных случаев и личные адреса.

Согласно источникам телеканала CNN, были похищены сведения о сотрудниках ФБР, работающих в секретных подразделениях, занимающихся Китаем и Россией, а также другими темами.

Масштаб взлома вызвал серьезные опасения в сфере контрразведки.

По словам нескольких источников, власти опасаются, что украденные хакерами подробные личные данные могут быть использованы вместе с другой информацией, ставшей достоянием злоумышленников в результате предыдущих взломов, для выявления агентов, занимающих важные посты.

В пятницу ФБР разослало сотрудникам электронное письмо об этом инциденте, в котором подчеркивалась приверженность бюро обеспечению безопасности сотрудников и их семей.

ФБР также выпустило предупреждение для тех, кого это может коснуться, посоветовав сохранять бдительность и не отвечать на подозрительные звонки.

Согласно предупреждению, о котором сообщает ABC News, сотрудники не должны общаться с представителями СМИ.

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