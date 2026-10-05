Япония подарит Узбекистану 90 газораспределительных пунктов на $3 млн

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Япония планирует до конца в 2026 года предоставить Узбекистану на безвозмездной основе 90 газораспределительных пунктов (ГРП) общей стоимостью $3 млн, сообщает компания Hududgazta'minot (АО "Регионгазоснабжение"), национальный оператор Узбекистана по распределению и поставке природного и сжиженного газа конечным потребителям.

Проект реализуется совместно с ITO Corporation (Япония) с целью модернизации газовой инфраструктуры республики.

"В рамках многолетнего сотрудничества между Hududgazta'minot и японской ITO Corporation реализуется очередной важный проект. Планируется передача Узбекистану 90 современных ГРП от японской стороны в качестве гранта на общую сумму $3 млн", - говорится в информации.

В настоящее время специалисты обеих стран ведут обследование территорий, анализируют состояние действующих газовых сетей и согласовывают технические параметры для безопасного ввода оборудования в эксплуатацию. Поставка и установка запланированы до конца текущего года.

Как отмечает Hududgazta'minot, реализация данного проекта направлена на стабилизацию давления газа в региональных сетях, повышение надежности системы газоснабжения и более эффективное использование энергетических ресурсов. Подчеркивается, что обновление ГРП расширяет возможности для стабильного и безопасного обеспечения потребителей природным газом.

ITO Corporation - торговая компания, специализирующаяся на промышленном оборудовании. В октябре 2024 года Hududgaztaʼminot и ITO Corporation подписали меморандум о долгосрочном партнерстве.