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МИД Афганистана заверил, что его территория не используется против других государств

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Территория Афганистана не используется против соседних государств, заявил в понедельник глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки.

"Афганистан остается верен своим принципам и афганская территория не используется против других государств", - сказал он журналистам по итогам заседания московского формата по Афганистану.

Он добавил, что Афганистан сегодня проводит "экономико-ориентированную политику и хочет развивать экономические отношения со всеми государствами".

В понедельник в Москве проходят консультации московского формата по Афганистану. Во встрече принимают участие спецпредставители Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. В качестве гостей приглашены также делегации из Белоруссии и Египта.

Афганистан
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