Магнитная буря завершилась на Земле

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Магнитная буря умеренной силы завершилась на Земле в понедельник, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"На Земле с опозданием на сутки относительно прогноза прошла и завершилась вторая магнитная буря этой осени", - говорится в сообщении.

"Причиной текущей бури (...) стало воздействие корональной дыры среднего размера, которое на данный момент всё ещё продолжается, но пик интенсивности уже пройден", - сообщили в лаборатории.

По словам ученых, сила бури находилась в диапазоне от слабого (G1) до умеренного (G2) уровня.

По данным лаборатории, интенсивный всплеск полярных сияний наблюдался 4 октября с 15:00 до 19:00 по московскому времени, достигнув в пике 8-9 уровня по 10-балльной шкале.

"Последний всплеск был зарегистрирован сегодня около 8 утра по московскому времени", - сообщили ученые.