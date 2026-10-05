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Участники московского формата по Афганистану не смогли принять итоговый документ

Москву удивило несогласие Кабула с тем, что в документе Афганистан слишком часто упоминается в террористическом контексте

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Участники заседания московского формата по Афганистану не смогли принять итоговый документ из-за разногласий между Кабулом и Исламабадом, заявил журналистам спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

По его словам, участники встречи высказались за продолжение подобных консультаций.

"При выработке итогового совместного заявления мы столкнулись с одной проблемой - проблемой противоречия между нашими афганскими и пакистанскими коллегами", - сказал Кабулов журналистам.

Он уточнил, что афганская делегация выразила несогласие с тем, что "в этом году в тексте слишком часто Афганистан упоминается в террористическом контексте".

"Честно говоря, нас это удивило, потому что те же самые слова и выражения были в тексте прошлого года. Но, тем не менее, афганцы считают, что с тех пор ситуация в двусторонних отношениях изменилась, и в этом году этот пассаж является неприемлемым. Мы сожалеем об этом. Московский формат как площадка остается, но это не площадка для выяснения двусторонних противоречий. Это площадка для организации, координации общего регионального сотрудничества", - пояснил Кабулов.

"Московский формат может работать и жить и дальше без этого совместного заявления", - заключил он.

В Москве прошли консультации московского формата по Афганистану. Во встрече приняли участие спецпредставители Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. В качестве гостей присутствовали делегации из Белоруссии и Египта.

Замир Кабулов Афганистан Пакистан
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