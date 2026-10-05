Годовая инфляция в Узбекистане в сентябре составила 6,4%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Узбекистане в сентябре 2026 года выросли на 0,7%, годовая инфляция составила 6,4%, сообщил Национальный комитет по статистике.

В январе-сентябре (по сравнению с декабрем 2025 года - ИФ) рост потребительских цен составил 4,2%.

Цены на продовольственные товары в сентябре увеличились на 1%. За девять месяцев рост цен на продовольствие составил 2,9%, в годовом выражении - 6,3%.

Непродовольственные товары в сентябре подорожали на 0,3%, за девять месяцев - на 4,6%, за год - на 5,8%.

Услуги в сентябре возросли в цене на 0,9%, с начала года - на 5,6%, в годовом выражении - на 7%.

ЦБ Узбекистана по итогам 2026 года ожидает годовую инфляцию на уровне 6,5%.

По итогам 2025 года инфляция в Узбекистане составила 7,3% - показатель стал самым низким за последние девять лет.