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Грузия законодательно утвердит возможность выпуска цифровой нацвалюты

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Парламент Грузии рассмотрит поправки к закону о Национальном банке, которые определят полномочия центробанка в отношении эмиссии и обращения цифровых лари, сообщила пресс-служба парламента.

"Представленный в парламент законопроект определяет статус цифрового лари - он расширяет понятия "денежные купюры" и "выпуск", а также отражает выпуск денег в цифровой форме", - говорится в сообщении.

По словам председателя финансово-бюджетного комитета парламента Пааты Квижинадзе, Грузия в ближайшее время не сможет внедрить цифровую нацвалюту, но у Национального банка появится возможность приобрести все необходимые программы и инфраструктуру для выпуска цифрового лари в перспективе.

Ранее президент Нацбанка Натия Турнава подчеркивала, что в Грузии формируется передовая нормативно-правовая среда для цифровых активов, а государственный проект цифрового лари развивается отдельно от частных инициатив стейблкоинов. В Грузии уже работают три цифровых банка. Кроме того, создана регуляторная база для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).

В марте Национальный банк Грузии разрешил компаниям-резидентам выпускать стейблкоины в местной валюте - лари и иностранной валюте. В мае одна из крупнейших международных криптовалютных компаний Tether заявила, что выпустит привязанный к грузинской нацвалюте стейблкойн GELT.

Грузия
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