Президенты РФ и ОАЭ обсудили вопрос о поставках российского дизельного топлива

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.

"В контексте отмечаемого в этом году 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, которое носит стратегический и взаимовыгодный характер", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "при обмене мнениями по международной повестке дня затронуты договоренности, достигнутые по итогам телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Д.Трампом относительно поставок российского дизельного топлива, а также перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива".

Условлено о продолжении личных контактов.