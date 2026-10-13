В РФ сообщили об ударах по ВСУ в Запорожской, Днепропетровской, Сумской областях и ДНР

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 выполнили бомбовые удары по позициям украинской армии в Запорожской, Днепропетровской, Сумской областях и ДНР, заявили в Минобороны РФ во вторник.

По данным ведомства, один из ударов нанесен трехтонной бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации подразделений 65-й отдельной механизированной бригады в районе Орехова в Запорожской области.

"Нанесен удар четырьмя авиабомбами ФАБ-500 по пункту управления беспилотными летательными аппаратами 1-й обр национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Веселая Гора ДНР", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В министерстве сообщили, что четырьмя ОФАБ-250-270 поражен пункт временной дислокации подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в районе Подгавриловки в Днепропетровской области.

"Нанесен удар четырьмя ФАБ-500 с управляемыми модулями планирования и коррекции по пункту управления БПЛА 116-й обр территориальной обороны в населенном пункте Бариловка Сумской области", - сообщило военное ведомство.

"Объективным контролем беспилотными летательными аппаратами зафиксировано уничтожение объектов ВСУ", - сказали в министерстве обороны.

Российское военное ведомство во вторник опубликовало кадры ударов.