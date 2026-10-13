Китай сократит размер налоговой льготы для экспортеров электромобилей

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Китай с 1 апреля 2027 года снизит до 9% с 13% ставку возврата налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте автомобилей на новых источниках энергии (NEV), говорится в уведомлениях министерства финансов и Государственного налогового управления КНР.

Изменение произведено в рамках мер по оптимизации политики возврата экспортных налогов.

Китай является крупнейшим мировым производителем NEV, к которым относятся полностью электрические автомобили и подключаемые гибриды, пишет агентство "Синьхуа". В последние годы этот сектор стремительно развивался, и китайские производители все чаще обращались к зарубежным рынкам в поисках возможностей для дальнейшего роста.

Согласно последним данным, в сентябре Китай экспортировал 1,053 млн транспортных средств - на 61,4% больше, чем годом ранее. Экспортные поставки NEV составили 571 тыс., более чем вдвое превысив показатель за сентябрь 2025 года. На долю NEV четвертый месяц подряд приходилось более половины совокупного китайского экспорта автомобилей.

Между тем на внутреннем рынке наблюдается ослабление спроса. По данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), розничные продажи легковых автомобилей в КНР в прошлом месяце упали на 28,1%, до 1,63 млн единиц. Реализация NEV сократилась на 16,7% - до 1,08 млн.

Сокращение размера налоговых льгот негативно отразится на прибыли автопроизводителей и может ускорить консолидацию в отрасли, отмечает Dow Jones Newswires.