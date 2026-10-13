В Атлантике к северу от острова Вознесения произошло землетрясение

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В центральной части Атлантического океана, к северу от острова Вознесения зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 15:23 по Москве землетрясения находился в 990 км севернее острова Вознесения (входит в состав британской заморской территории Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,9. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.