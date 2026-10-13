Трамп считает, что хуситы намеренно пытаются поднять цены на нефть

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что йеменские хуситы, активизировав боевые действия, пытаются спровоцировать рост цен на нефть в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.

"Хуситы наносят удары по Саудовской Аравии и намеренно пытаются поднять цены на нефть, вероятно, в преддверии выборов в США", - написал он во вторник в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что он "никуда не денется после выборов и никогда не забудет это".