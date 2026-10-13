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ЕС увеличил импорт электромобилей и гибридов в 2025г на 4%, экспорт - на 10%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Страны Европейского союза в 2025 году импортировали электромобили и гибриды на сумму 45,1 млрд евро, что на 4% выше показателя за предыдущий год, по данным статистического управления ЕС.

Экспорт вырос на 10% - до 64,7 млрд евро.

Доля электромобилей в импорте составляла 20%, в экспорте - 18%, подключаемых гибридов (plug-in hybrid) - 17% и 9% соответственно, остальных гибридов - 23% и 14% соответственно.

Китай являлся основным поставщиком электромобилей в ЕС (42%), далее следуют Южная Корея (27%) и Япония (9%). Тремя крупнейшими экспортными направлениями были Великобритания (35%), США (14%) и Норвегия (также 14%).

В Евросоюзе в прошлом году было выпущено 12,6 млн автомобилей. Из них почти 40% пришлось на электромобили и гибриды - 4,8 млн.

В стоимостном выражении производство электромобилей и гибридов выросло до 139 млрд евро по сравнению со 123 млрд евро в 2024 году.

ЕС
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