Нетаньяху и Трамп обсудили возможность начала крупной операции против Ирана

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора на прошлой неделе обсуждали возможность начала новой масштабной операции против Ирана до проведения выборов в Израиле и США, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленных американских и израильских представителей.

По словам израильского чиновника, во время разговора Нетаньяху выразил обеспокоенность данными израильской разведки, указывающими на то, что Иран предпринимает тревожные шаги по возобновлению своей ядерной программы.

Как отмечает Axios, разговор израильского лидера с Трампом о возможном ударе состоялся до того, как президент США заявил, что не будет наносить удар по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс. Возобновление масштабных боевых действий против Ирана стало бы крайне острым и непредсказуемым фактором в ходе выборов в Израиле (назначенных на 27 октября) и промежуточных выборов в США (проходящих неделей позже).

Тем не менее, по словам источников, вооруженные силы Израиля и США остаются в состоянии боевой готовности и завершают приготовления на случай, если Трамп изменит свое решение.

По данным источников, за последние две недели Нетаньяху провел с Трампом несколько телефонных разговоров, касающихся возможности возобновления масштабных боевых действий против Ирана. Нетаньяху и Трамп обсуждали потенциальную совместную американо-израильскую операцию, целью которой стали бы военные и ядерные объекты.

Особую тревогу у Израиля вызывает вероятность того, что Иран может использовать объект в горе Пикакс, предназначенный для обогащения урана, указал источник.

Как сообщал портал, 2 октября ключевые члены администрации Трампа провели многочасовое совещание в Кэмп-Дэвиде, чтобы обсудить дальнейшие шаги в конфликте и возможность возобновления ударов.

По словам израильского чиновника, поначалу Трамп, судя по всему, склонялся к возобновлению атак, однако затем стал проявлять нерешительность.

Американский чиновник отметил, что позиция Трампа по этому вопросу постоянно меняется.

Как сообщил источник, знакомый с ходом обсуждений, глава Пентагона Пит Хегсет и руководство Центрального командования ВС США являются наиболее активными сторонниками возобновления ударов по Ирану.

Однако большинство советников Трампа выступают за то, чтобы пока ограничиться сохранением экономических санкций и другими мерами давления.

"Они утверждают, что эта политика экономического удушения приносит все более ощутимые результаты", - заявил американский чиновник.