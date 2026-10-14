В Гамбурге начинается суд по делу о подрыве "Северных потоков"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В среду в Высшем земельном суде Гамбурга начнется процесс по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в 2022 году.

Кузнецов обвиняется в том числе в нападении на гражданскую инфраструктуру, уничтожении имущества, а также в пособничестве военному преступлению. По версии Федеральной прокуратуры Германии, он и шестеро его сообщников действовали "по приказу государственных органов Украины".

По данным следствия, Кузнецов был координатором группы. Целью операции, как утверждает обвинение, было "навсегда прекратить поставки газа по трубопроводам" из России в ФРГ. Для этого, по версии прокуратуры, украинец въехал в Германию по поддельному украинскому паспорту в сентябре 2022 года. Позднее подозреваемый и его сообщники арендовали яхту "Андромеда", на которой они перевезли взрывчатку к месту недалеко от Борнхольма - датского острова, вблизи которого проходят трассы газопроводов. Там обвиняемый закрепил ее на трубопроводе.

Сам Кузнецов вину не признает.

В августе 2025 года прокуратура ФРГ сообщила о задержании Кузнецова в Италии. С 21 августа он находился в заключении в курортном городе Риччоне, 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в ФРГ, где его арестовали.

Во время экстрадиции из Италии в частном телефонном разговоре Кузнецов признался, что на момент операции служил в вооруженных силах Украины и работал на службу безопасности этой страны. По данным ZDF, доказательства его вины являются неопровержимыми благодаря собственным заявлениям задержанного, сделанным в телефонных разговорах при его экстрадиции из Италии.

Взрывы на газопроводах "Северный поток" произошли в сентябре 2022 года недалеко от Борнхольма. В результате были повреждены три из четырех ниток трубопроводов. "Северный поток-1" на тот момент был основным маршрутом поставок российского газа в Германию, а "Северный поток-2" так и не был введен в эксплуатацию.