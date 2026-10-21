Трамп видит целью атак Украины на НПЗ РФ ослабление позиций республиканцев на выборах в США

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что удары Украины по НПЗ в России в том числе направлены на ухудшение шансов Республиканской партии на промежуточных выборах в США 3 ноября, сообщает в среду The Atlantic со ссылкой на источники.

"По словам трех человек, близких к Трампу, он убедил себя в том, что украинские атаки на НПЗ частично нацелены на подрыв шансов республиканцев в ноябре и следовательно, направлены и против Трампа", - отмечает издание.

По данным The Atlantic, в свою очередь в окружении президента звучат предложения оказать еще большее ответное давление на Киев и прекратить передачу ему разведданных.

Вместе с тем, Трамп добивается соглашения для урегулирования украинского кризиса, объявить о котором президент хотел бы на саммите G20 в Майами 14-15 декабря этого года. "Советники Трампа говорят, что Трамп представляет, как он стоит между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, когда они подписывают мирный договор, даже если ради этого надо оказать давление на Украину", - утверждает The Atlantic.

Накануне Трамп заявил, что, по его мнению, подписание документа об украинском урегулировании не обязательно должно проходить в присутствии и Путина и Зеленского. "Не знаю. Зависит от ситуации. Им не обязательно быть в одном и том же месте. Предполагаю, они могут сделать это иначе", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.