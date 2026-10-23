Канада не увидела смысла в заявлениях о вмешательстве в промежуточные выборы в США

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Премьер Канады Марк Карни отверг заявления Вашингтона о вмешательстве Оттавы в промежуточные выборы в США, которые должны состояться 3 ноября.

"В этих заявлениях нет никакого смысла. У нас нет намерений вмешиваться в их демократические процессы", - сказал он журналистам на пресс-конференции в Стамбуле в пятницу.

Карни отдельно обратил внимание на посла США в Канаде Пита Хукстру. "Я разочарован тем, что их посланник видит свою роль в том, чтобы делать подобные предположения", - заявил премьер.

В среду посольство США в Канаде опубликовало документ, в котором говорится, что Оттава "игнорирует опасения американской стороны о возможном вмешательстве Канады в выборы".

В четверг Карни и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о старте стратегического партнерства в сферах обороны, энергетики, торговли и инвестиций. Как отмечала газета The Globe and Mail, премьер Канады предпринял этот шаг в рамках мер по сокращению зависимости Канады от политики США.

Однако американский лидер Дональд Трамп утверждает, что Оттава стремится заключить торговое соглашение с Вашингтоном. "Канада очень старается заключить с нами сделку. И мне жаль это говорить, но все козыри у нас", - сказал в пятницу президент США журналистам у Белого дома.