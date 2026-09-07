Трамп призвал прекратить продажу канадских самолетов Bombardier в США

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал недостаточно хорошей продукцию канадской компании Bombardier и призвал прекратить продажу ее самолетов в США.

"Более никаких продаж Bombardier в США! Их продукция недостаточно хороша", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, более 50% доходов Bombardier получает из США: "Они живут за счет американских покупателей, американских компаний, американских аэропортов и американского сервиса, но в то же время Канада блокирует доступ американских банков и компаний".

Он назвал несправедливым и нечестным решение канадских властей запретить компании Gulfstream Aerospace вести бизнес в Канаде.

"Эта эпоха закончилась! Если они хотят наш рынок, они должны строить здесь", - отметил Трамп, в то же время добавив: "Покупайте американское. Летайте на американских авиалайнерах. Плавайте по озеру Америка".

Ранее Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка.