FT сообщила о скептичном отношении стран ЕС к предложению Канады об альянсе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Власти многих стран Евросоюза без энтузиазма восприняли предложение канадского премьер-министра Марка Карни сформировать "беспрецедентный альянс" Канады и ЕС, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Пять европейских дипломатов, задействованных в переговорах, сказали изданию, что попытка Карни очаровать не смогла повлиять на правительства стран, настроенных настороженно по отношению к возможности дать Канаде привилегированные торговые права. В ЕС считают, что вместо этого Оттаве следует лучше исполнять уже имеющиеся соглашения сторон. Однако в Евросоюзе имеется консенсус по поводу необходимости развивать с Канадой партнерство в сфере обороны и горнодобывающей промышленности.

"Среди всех стран Канада - одна из немногих, с которыми мы желали бы сейчас сблизиться. Но даже в том, что касается канадцев, все мы должны помнить об аккуратности, когда речь идет о доступе на рынке и преференциях", - объяснил один из дипломатов.

Другой дипломат заявил, что некоторые страны ЕС обеспокоены возможной реакцией президента США Дональда Трампа на расширение связей ЕС с Канадой. Особенно это тревожит страны, вынужденные полагаться на защиту НАТО, вроде государств Балтии.

FT напоминает, что Карни предлагал создать альянс "средних держав", которые могли бы выдерживать давление как США, так и КНР. В интервью CBC Карни говорил о намерении Оттавы углублять сотрудничество с ЕС на самых разных уровнях, но о перспективах присоединения к союзу речи не идет. Комментарии Карни прозвучали после того, как издание The Wall Street Journal сообщило, что канадский премьер поручил своей администрации определить наиболее амбициозные возможности для сотрудничества с ЕС, но не связанные с полноправным членством.