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Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о переименовании расположенного на границе с Канадой озера Онтарио в озеро Америка.

"Озеро Онтарио прямо сейчас становится озером Америка. Я подписываю соответствующий указ. Он вступает в силу незамедлительно", - приводит его слова телеканал Fox News.

"Мы подготовили все необходимые бумаги с информацией для людей, которых мы должны проинформировать", - добавил он.

По словам президента США, он долго думал над этим переименованием.

Ранее Трамп опубликовал видеозапись, на которой он зачеркивает на карте название озера Онтарио и пишет вместо него название Америка.

Комментируя ситуацию в Канаде, Трамп подверг критике руководство этой страны, поставив под сомнение, что лидеры Канады хорошо справляются со своей работой.

Он снова пригрозил ввести пошлины в отношении Канады: "Мы собираемся ввести пошлины на их автомобили, потому что мы хотим производить автомобили здесь. Они могут производить свои собственные автомобили, если хотят, и могут продолжать производить их для Канады. Но мы не хотим, чтобы они производили автомобили для США. То же относится к ряду других товаров".

Кроме того, Трамп отметил, что США защищают Канаду бесплатно, ничего не получая взамен. "Нам не платят за защиту Канады, но мы это делаем, и они это знают", - сказал он.

Сразу после вступления в должность президента на второй срок Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский.

США Канада Онтарио Дональд Трамп
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