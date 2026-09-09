Поиск

США запретили ввоз из Канады молочных продуктов, алкоголя и мотоциклов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Во вторник президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, в том числе о запрете на импорт из Канады мотоциклов, молочной сыворотки, черной патоки, безалкогольного пива и ряда алкогольных напитков.

"Некоторые товары из Канады, указанные в приложении к настоящему объявлению, не подлежат ввозу в Соединенные Штаты с 00:01 по восточному времени 29 сентября 2026 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Согласно приложению, под действие указа в частности подпадают мотоциклы, включая мопеды, с объемом двигателя более 800 куб. см.

Кроме того, эмбарго распространяется на безалкогольное пиво, тростниковую и иные виды патоки, а также молочное сырье.

Под запрет также попали пиво, яблочный сидр, вина и крепкие алкогольные напитки.

Помимо этого, с 15 сентября администрация президента США вводит дополнительные 50-процентные пошлины на сыры, сталь, алюминий, бумагу, мебель, светильники и другое.

В ходе пресс-конференции высокопоставленные представители администрации Трампа заявили, что этот шаг стал прямым ответом на введение Канадой новых пошлин.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа, выступая на пресс-конференции, заявил, что Белый дом также завершил "корректировку" уже действующих пошлин.

Согласно приложению, опубликованному на сайте Белого дома, 50-процентные пошлины были отменены в отношении соли, туалетной бумаги, постельного белья и деталей для удочек.

Представитель Белого дома также сообщил, что план Трампа по введению 50-процентных пошлин на легковые и грузовые автомобили остается в силе.

Ранее во вторник в своем посте в Truth Social президент США объявил, что поручил исключить канадские товары из американской системы государственных закупок.

"Настоящим я поручаю управлению общих служб (GSA) совместно с торговым представителем США принять все необходимые меры для исключения товаров канадского производства из распределительных графиков контрактов GSA, до тех пор, пока Канада не восстановит полную и справедливую взаимность в отношении американских фермеров и компаний", - написал Трамп.

Он добавил, что на эти закупки приходится более 50 млрд в год.

Во вторник начали действовать пошлины Канады в отношении экспорта из США на сумму около $20 млрд.

Эти меры стали ответом на вступление в силу 22 августа американских пошлин в 50% на канадские товары на $20 млрд. Этому предшествовала неудача в торговых переговорах Оттавы и Вашингтона.

Канадские пошлины распространяются на 629 наименований, включая бытовую технику, электронику, металлы, одежду. Размер пошлин составляет от 25% до 50% с редкими исключениями в 15%.

21 августа Канада вышла из торговых переговоров с США.

Позднее Карни заявил, что Оттава возобновит диалог с США о торговом соглашении, когда американская сторона начнет относиться к переговорам серьезно.

США Дональд Трамп Канада пошлины
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп считает, что популисты в Германии на подъеме

Россиянин экстрадирован из Грузии в США по делу о кибермошенничестве

 Россиянин экстрадирован из Грузии в США по делу о кибермошенничестве

В Иране заявили, что атаковали два эсминца ВМС США

КСИР заявил о ракетном ударе по местам базирования истребителей США в Иордании

 КСИР заявил о ракетном ударе по местам базирования истребителей США в Иордании

США уничтожили пять танкеров КСИР в ответ на обстрел своего корабля

Рубио считает возможным разработать дальнейшие инициативы по украинскому урегулированию

 Рубио считает возможным разработать дальнейшие инициативы по украинскому урегулированию

Штаты ударили по иранским танкерам после попытки атаки на американские корабли

США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру вблизи порта Джаск

США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру в Персидском заливе

 США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру в Персидском заливе

Взрывы прогремели в районе иранского города Джаск
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3683 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11626 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2525 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов