Глава Минфина США считает, что канадский премьер игнорирует интересы сограждан

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что премьер-министр Канады Марк Карни в ситуации с торговыми спорами с Вашингтоном руководствуется личными интересами и интересами его Либеральной партии, а не населения своей страны.

"Очень жаль, что премьер-министр Карни делает не так, как лучше для его народа, а так, как лучше для Либеральной партии, лучше для него самого", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.

Бессент отметил, что "Карни ведет словесную перепалку", и заверил, что США "не находятся в состоянии войны" с Канадой.

Глава американского Минфина сообщил, что переговорит со своим канадским коллегой на полях министерской встречи G20, которая проходит в понедельник в Северной Каролине.

Отношения США и Канады ухудшились ранее в августе после того, как стороны не смогли добиться новых торговых договоренностей. В силу вступили американские пошлины в 50% в отношении канадских товаров, включая пиво и сыр, на $20 млрд. В свою очередь министерство финансов Канады сообщило, что вводит с 8 сентября пошлины в размере 15%, 25% и 50% в отношении ряда товаров из США. Под ответные пошлины попадут американские товары на сумму почти $20 млрд.

Меры распространяются на машины и мотоциклы, бытовую технику, сельскохозяйственное оборудование, электроприборы, бумагу и картон. При этом пошлины на сталь, алюминий и продукцию из них повысились с 25 до 50%. Кроме того, негодование канадцев вызвало то, что президент США Дональд Трамп переименовал озеро Онтарио в озеро Америка.