Карни обсудил с Зеленским соглашение России и США по дизелю

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Марк Карни обсудил в воскресенье по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение РФ и США о поставках российского дизельного топлива, сообщает канцелярия канадского премьера.

"Лидеры обсудили новое соглашение между США и Россией о поставке миллионов тонн дизеля в США", - говорится в заявлении.

По мнению Карни, это соглашение "противоречит усилиям, которые прикладывают Украина, Канада и союзники для достижения мира и стабильности в Европе".

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным договорился о поставках дизельного топлива из России на американский и международный рынки.

"Я только что закончил успешные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, на которых достигли соглашения, что Россия незамедлительно поставит свыше 300 тыс. тонн дизельного топлива на американский и международный рынки, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после", - написал Трамп в пятницу в соцсети Truth Social.