Болсонару и Лула да Силва прошли во второй тур президентских выборов в Бразилии

Сторонники президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы во время предвыборного мероприятия в Рио-де-Жанейро Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сенатор Флавиу Болсонару опередил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву на президентских выборах, однако ему не хватило голосов для победы в первом туре, сообщает газета "Фолья ди Сан-Паулу" со ссылкой на результаты голосования.

После обработки 98,72% бюллетеней у Болсонару 47,25% голосов, у Лулы да Силвы - 44,9%. Остальные кандидаты остались далеко позади.

Бразильские СМИ отмечают, что еще не обработанные бюллетени уже не окажут существенного влияния на результаты.

Второй тур запланирован на 25 октября 2026 года.