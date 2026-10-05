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Болсонару и Лула да Силва прошли во второй тур президентских выборов в Бразилии

Болсонару и Лула да Силва прошли во второй тур президентских выборов в Бразилии
Сторонники президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы во время предвыборного мероприятия в Рио-де-Жанейро
Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сенатор Флавиу Болсонару опередил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву на президентских выборах, однако ему не хватило голосов для победы в первом туре, сообщает газета "Фолья ди Сан-Паулу" со ссылкой на результаты голосования.

После обработки 98,72% бюллетеней у Болсонару 47,25% голосов, у Лулы да Силвы - 44,9%. Остальные кандидаты остались далеко позади.

Бразильские СМИ отмечают, что еще не обработанные бюллетени уже не окажут существенного влияния на результаты.

Второй тур запланирован на 25 октября 2026 года.

Сан-Паулу Лула да Силва
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