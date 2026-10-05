Лула да Силва назвал первый тур президентских выборов "уроком демократии"

Болсонару полагает, что результаты показали стремление страны к переменам

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Прошедшие во второй тур выборов президента Бразилии действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару в ночь на понедельник выступили перед сторонниками, сообщают западные СМИ.

"Второй тур - наш шанс показать истинную картину сегодняшней Бразилии - и той Бразилии, которую мы хотим видеть. С завтрашнего дня мы начинаем новую кампанию", - заявил Лула да Силва.

По словам действующего президента, он настроен "оптимистично" и призывает тех, кто не пошел голосовать в воскресенье, обязательно сделать это 25 октября.

Он подчеркнул, что Бразилия "только что получила урок демократии", добавив, что результат стал неожиданным.

Лула да Силва выступал в Сан-Паулу, а Болсонару - в Бразилиа.

Обогнавший Лулу да Силву в первом туре Болсонару заявил, что "очень доволен" результатом, который, по его словам, показал, что Бразилия хочет перемен.

Он добавил, что оказался близок к победе в первом туре, и заявил, что эти выборы "ознаменовали конец эпохи Партии трудящихся", основателем которой является действующий глава государства.

Болсонару заявил о намерении "спасти демократию" в стране.

По его словам, Лула да Силва "озабочен властью", в то время как сам Болсонару "озабочен будущим Бразилии".

В свою очередь, председатель Верховного избирательного суда Бразилии Кассио Нуньес Маркес сообщил, что выборы президента прошли прозрачно и без серьезных инцидентов, свидетельств иностранного вмешательства не выявлено.

Между тем уже подсчитано 99,9% бюллетеней; у Болсонару - 47% голосов, у Лулы да Силвы - 45,1%.

Ранее сообщалось, что Болсонару опередил Лулу да Силву на президентских выборах, однако ему не хватило голосов для победы в первом туре.

После обработки 98,72% бюллетеней у Болсонару было 47,25% голосов, у Лулы да Силвы - 44,9%. Остальные кандидаты остались далеко позади.

Бразильские СМИ отмечают, что еще не обработанные бюллетени уже не окажут существенного влияния на результаты.

Второй тур запланирован на 25 октября 2026 года.