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Лула да Силва назвал первый тур президентских выборов "уроком демократии"

Болсонару полагает, что результаты показали стремление страны к переменам

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Прошедшие во второй тур выборов президента Бразилии действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару в ночь на понедельник выступили перед сторонниками, сообщают западные СМИ.

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"Второй тур - наш шанс показать истинную картину сегодняшней Бразилии - и той Бразилии, которую мы хотим видеть. С завтрашнего дня мы начинаем новую кампанию", - заявил Лула да Силва.

По словам действующего президента, он настроен "оптимистично" и призывает тех, кто не пошел голосовать в воскресенье, обязательно сделать это 25 октября.

Он подчеркнул, что Бразилия "только что получила урок демократии", добавив, что результат стал неожиданным.

Лула да Силва выступал в Сан-Паулу, а Болсонару - в Бразилиа.

Обогнавший Лулу да Силву в первом туре Болсонару заявил, что "очень доволен" результатом, который, по его словам, показал, что Бразилия хочет перемен.

Он добавил, что оказался близок к победе в первом туре, и заявил, что эти выборы "ознаменовали конец эпохи Партии трудящихся", основателем которой является действующий глава государства.

Болсонару заявил о намерении "спасти демократию" в стране.

По его словам, Лула да Силва "озабочен властью", в то время как сам Болсонару "озабочен будущим Бразилии".

В свою очередь, председатель Верховного избирательного суда Бразилии Кассио Нуньес Маркес сообщил, что выборы президента прошли прозрачно и без серьезных инцидентов, свидетельств иностранного вмешательства не выявлено.

Между тем уже подсчитано 99,9% бюллетеней; у Болсонару - 47% голосов, у Лулы да Силвы - 45,1%.

Ранее сообщалось, что Болсонару опередил Лулу да Силву на президентских выборах, однако ему не хватило голосов для победы в первом туре.

После обработки 98,72% бюллетеней у Болсонару было 47,25% голосов, у Лулы да Силвы - 44,9%. Остальные кандидаты остались далеко позади.

Бразильские СМИ отмечают, что еще не обработанные бюллетени уже не окажут существенного влияния на результаты.

Второй тур запланирован на 25 октября 2026 года.

Луис Инасиу Лула да Силва Бразилия Флавиу Болсонару
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