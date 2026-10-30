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СМИ сообщили о троих россиянах, пострадавших в ДТП с автобусом в Египте

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Египте произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, пострадали трое российских туристов, сообщают египетские СМИ.

Авария произошла на 95-м километре трассы, соединяющей города Хургада и Рас-Гариб: пассажирский автобус столкнулся с большегрузным автомобилем с прицепом, перевозившим песок. По информации портала Cairo24, автобус принадлежит компании Go Bus.

Управление здравоохранения провинции Красное Море сообщило о трех погибших и 25 пострадавших, включая иностранных туристов.

Первоначально речь шла о двух жертвах, но один из пострадавших позже умер в больнице. По данным Cairo24, среди погибших - водитель автобуса, он египтянин.

Среди пострадавших иностранцев - француз, итальянец и трое граждан России.

На место аварии направлены машины скорой помощи, полицейские и сотрудники дорожных служб. Пострадавших доставили в центральную больницу Рас-Гариба, у них диагностированы ушибы и переломы, состояние отдельных пациентов оценивается как тяжелое.

В больницу прибыл руководитель управления здравоохранения провинции Исмаил аль-Араби, чтобы проконтролировать оказание помощи.

Египет
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