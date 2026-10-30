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ЕАЭС и Сообщество развития Юга Африки обсудили развитие торгово-экономического взаимодействия

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Вопросы развития торгово-экономического сотрудничества Евразийского экономического союза и государств Сообщества развития Юга Африки (САДК) обсудили на переговорах министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев и исполнительный секретарь САДК Элиас Мпеди Магоси, сообщила пресс-служба ЕЭК.

"ЕЭК развивает диалог с ведущими региональными объединениями Африки и рассматривает САДК как перспективного партнера для обмена опытом в сфере экономической интеграции. Наша цель - расширить торгово-экономические связи между странами ЕАЭС и Южной Африки", - сказал Иманалиев на этой встрече.

"Практический интерес для САДК может представлять наш опыт в упрощении торговли, цифровизации таможенных процедур, применении правил происхождения товаров и устранении нетарифных барьеров. Мы также готовы поделиться наработками в техническом регулировании, поддержке промышленной кооперации и работе с бизнес-ассоциациями. Со своей стороны, ЕЭК заинтересована в изучении опыта САДК по развитию связей между государствами-членами", - добавил он.

Магоси представил приоритеты развития САДК и обозначил сферы для взаимодействия со странами ЕАЭС. Среди них - развитие единого рынка товаров и услуг, реализация инфраструктурных проектов, обеспечение продовольственной безопасности, а также сотрудничество в АПК и создание транспортных коридоров.

"Стороны договорились активизировать контакты и проработать проведение совместных мероприятий с участием делового и экспертного сообщества. Главная цель - повысить информированность бизнеса о возможностях работы на рынках ЕАЭС и САДК", - говорится в сообщении.

Исполнительный секретарь САДК предложил использовать "Неделю индустриализации САДК" как ключевую площадку для диалога бизнеса ЕАЭС и Африки. Это бизнес-форум, который ежегодно проходит в июле-августе в стране, председательствующей в САДК.

Министр ЕЭК, в свою очередь, пригласил партнеров принять участие в Евразийском экономическом форуме в мае 2027 года в Бишкеке.

САДК - объединение 16 государств Африки со штаб-квартирой в Габороне (Ботсвана).

ЕАЭС ЕЭК Африка Элиас Мпеди Магоси Данияр Иманалиев
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