Лавров принимает участие во встрече глав МИД G20

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров участвует во встрече глав МИД "Группы двадцати" в Атланте, передает корреспондент "Интерфакса".

Первое заседание встречи открыл государственный секретарь США Марко Рубио.

Министры располагаются за квадратным столом. По соседству с Лавровым - коллеги из Мексики, Саудовской Аравии, Турции и Южной Кореи.

На мероприятии не представлена ЮАР. По специальному приглашению американской стороны во встрече участвует министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Встреча проходит в отеле Loews в районе Мидтаун Атланты.

Лавров прибыл в Атланту в ночь на пятницу. Встреча министров 30-31 октября - один из финальных этапов подготовки саммита "двадцатки", который должен состояться в декабре в Майами.