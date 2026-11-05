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ЦБ Узбекистана снова сохранил основную ставку на уровне 14%

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Правление Центрального банка Узбекистана решило сохранить основную ставку на уровне 14% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Центробанк страны отмечает снижение инфляционных ожиданий и относительную стабилизацию темпов роста цен. Однако высокий внутренний спрос и устойчивые проинфляционные риски, связанные с внешней конъюнктурой, требуют сохранения жесткой монетарной политики.

По итогам сентября инфляция в Узбекистане составила 6,4% в годовом выражении, показав незначительный рост по сравнению с августом за счет роста цен на фрукты и овощи, топливо и отдельные услуги. Увеличение доли товаров и услуг, за год подорожавших более чем на 5%, указывает на сохранение инфляционного давления.

При этом инфляционные ожидания населения и предпринимателей продолжают снижаться. В сентябре население ожидало роста цен на 8,7% в ближайшие 12 месяцев, бизнес – на 9,2%.

"Высокая волатильность мировых цен на продовольствие и риски, связанные с котировками энергоресурсов, усиливают внешнее инфляционное давление. Их влияние на внутренние цены через импортный канал, производственные и транспортные расходы может замедлить дальнейшее снижение инфляции в Узбекистане", - отмечает ЦБ.

Регулятор указывает, что рост ВВП за 9 месяцев составил 8,3%. Основными драйверами роста стали промышленность, строительство и сфера услуг.

ЦБ отмечает, что в ближайшие месяцы ожидает сохранения внутреннего спроса за счет инвестиционной активности и растущих реальных доходов населения. С учетом этих факторов прогноз роста ВВП пересмотрен в сторону повышения. По итогам года регулятор прогнозирует рост ВВП на уровне 8% (предыдущая оценка - рост на 7,5-8% - ИФ).

Центральный банк пересмотрел прогноз инфляции по итогам 2026 года с 6,5% до примерно 7%. Причинами стали высокий внутренний спрос, риски подорожания энергоресурсов на мировых рынках и запланированное повышение отдельных регулируемых цен.

"Процентные ставки денежного рынка формируются вблизи основной ставки. Сохранение положительных реальных ставок по депозитам и кредитам поддерживает привлекательность сбережений и способствуют уравновешиванию совокупного спроса с производственным потенциалом", - подчеркивает ЦБ.

По словам заместителя председателя ЦБ Нодирбека Ачилова, на заседании правления 4 ноября рассматривались два варианта решения по основной ставке: сохранение на уровне 14% или снижение до 13,5%. Аргументами в пользу второго варианта стали снижение инфляционных ожиданий и стабилизация базовой инфляции. Однако, по его словам, вопрос снижения ставки требует дальнейшего обсуждения.

Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 16 декабря.

Ставка на уровне 14% действует с 24 марта прошлого года, когда она была повышена с 13,5% годовых.

Узбекистан
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