ЦБ Узбекистана снова сохранил основную ставку на уровне 14%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение сохранить основную ставку на уровне 14% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ в среду.

Регулятор сообщил, что в июне 2026 года инфляция в Узбекистане в годовом выражении составила 6,4%, базовая инфляция (без учета сезонных и регулируемых цен) - 5,7%.

Прогноз инфляции по итогам 2026 года подтвержден на уровне около 6,5%, а экономического роста - в размере 7,5-8%.

ЦБ отмечает, что в июне текущего года наблюдается краткосрочное ускорение инфляции под влиянием роста цен на энергоносители и уголь.

"Денежно-кредитная политика Центрального банка по-прежнему направлена на снижение инфляции до целевого уровня в 5%, обеспечение макроэкономической стабильности и сохранение покупательной способности населения", - подчеркивает регулятор.

ЦБ также сообщает, что в глобальной экономике на фоне усиления геополитической напряженности сохраняются риски повышения цен на продовольствие и сырье на мировом рынке. Кроме того, перебои с предложением топлива в странах - торговых партнёрах, наряду с ростом логистических и транспортных расходов, в дальнейшем могут создать дополнительное давление на внутреннюю инфляцию через импортные цены.

"Вместе с тем временная приостановка замедления глобальной инфляции и ужесточение денежно-кредитной политики в ряде стран повышают вероятность более длительного сохранения жестких внешних финансовых условий, чем ожидалось ранее. Это, в свою очередь, сохраняет неопределённость в отношении условий внешнего финансирования. В настоящее время сформированы жёсткие денежно-кредитные условия. Положительные реальные процентные ставки поддерживают склонность населения к сбережению и способствуют более умеренным темпам кредитования", - указывает регулятор.

Центробанк подчеркивает, что текущие денежно-кредитные условия оцениваются как достаточно жесткие для сдерживания инфляционного давления на фоне высокого спроса в экономике.

"С учетом вышеуказанных факторов сохранение основной ставки на уровне 14% годовых создаст возможность устойчиво снизить инфляцию до уровня таргета и сдержать инфляционные ожидания. Центральный банк будет внимательно следить за динамикой инфляции и инфляционных ожиданий, факторами внутреннего спроса, а также изменениями внешнеэкономических условий и продолжит формировать денежно-кредитные условия, необходимые для обеспечения стабильности цен", - подчеркивается в сообщении.

Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 16 сентября.

Ставка на уровне 14% действует с 24 марта прошлого года, когда она была повышена с 13,5% годовых.