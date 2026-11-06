ЕК назвала реформы на Украине условием передачи оставшейся части кредита на 45 млрд евро

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз считает крайне необходимым продолжение Киевом реформ для того, чтобы завершить предоставление стране оставшейся части кредита в размере 20 млрд евро (из 45 млрд евро) в этом году, заявил на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Балаш Уйвари.

"Мы стремимся к тому, чтобы к концу этого года общая сумма предоставленных кредитных средств достигла 45 млрд евро", - сказал он.

На уточняющий вопрос, уверены ли в ЕК, что смогут до конца текущего года, до которого осталось мало времени, выделить все 20 млрд, представитель Еврокомиссии ответил: "Мы твердо намерены достичь поставленной цели - 45 млрд евро в 2026 году. Разумеется, многое зависит от реформ".

По его словам, "наблюдается позитивная динамика", есть "хороший прогресс" в реализации реформ. "Программа реформ, безусловно, продвигается вперед, и важно сохранять набранный темп", - сказал Уйвари.

Он напомнил, что на прошлой неделе ЕК утвердила стратегию финансирования Украины на 2027 год. "Сейчас документ находится на рассмотрении в Совете ЕС. Согласно ему, около 32 млрд евро (также из общей суммы кредита 45 млрд - ИФ) планируется направить на нужды обороны, а остальную часть - на поддержку бюджета", - добавил Уйвари.

Еврокомиссия объявила 5 ноября о выделении Украине 4,36 млрд евро в рамках программы кредитной поддержки республики.

Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии о выделении Украине кредита в размере 90 млрд евро в 2026-2027 годах в феврале 2026 года.