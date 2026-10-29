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ЕК предложила странам ЕС использовать 21,3 млрд евро из программы SAFE для обороны Украины

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) предложила государствам-членам ЕС использовать 21,3 млрд евро в рамках финансового инструмента Евросоюза для оборонных целей SAFE (Security Action for Europe) для повышения оборонной готовности и поддержки Украины.

"Европейская комиссия приглашает государства-члены принять участие во втором этапе реализации инструмента SAFE. На этом этапе, располагающем бюджетом в 21,3 млрд евро, заявки могут подать все государства-члены ЕС. После получения от них информации о запрашиваемых объемах финансирования, комиссия в течение двух недель по истечении срока подачи заявок уведомит о предварительном распределении средств", - говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе ЕК.

В нем уточняется, что государствам-членам предлагается "использовать выделяемые средства не только для удовлетворения собственных национальных оборонных потребностей, но и для укрепления сотрудничества с Украиной, в частности, путем включения совместных с Украиной закупок в свои инвестиционные планы".

"При этом приоритетное внимание следует уделить неотложным нуждам вооруженных сил Украины и стран ЕС, касающимся систем противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с ними, а также боеприпасов и ракет", - сообщила ЕК.

В Брюсселе пояснили, что новые возможности финансирования в рамках этого этапа являются частью пакета долгосрочных кредитов SAFE на общую сумму 150 млрд евро, утвержденного в мае 2025 года. В ноябре 2025 года государства-члены представили Еврокомиссии свои планы развития оборонной промышленности. При этом некоторые страны запросили суммы, меньшие, чем те, что были согласованы изначально. На сегодняшний день ЕС одобрил кредитные соглашения со всеми 19 государствами-членами, решившими воспользоваться данным инструментом.

С 16 из них ЕК уже подписала соответствующие договоры. К настоящему моменту Еврокомиссия предоставила почти 13,5 млрд евро 11 государствам-членам, которые запрашивали предварительное финансирование.

Являясь ключевым элементом европейской стратегии "Готовность-2030" (Readiness 2030), инструмент SAFE "призван ускорить инвестиции в оборонный потенциал, укрепить готовность и устойчивость, а также усилить оборонно-промышленную базу Европы за счет более тесного сотрудничества и совместных закупок", отмечается в сообщении ЕК.

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